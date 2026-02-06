Paura nella notte agli Altipiani di Arcinazzo | esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio Due operai feriti

Durante la notte, agli Altipiani di Arcinazzo, un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio ha causato il panico. Due operai sono rimasti feriti e sono stati immediatamente portati in ospedale. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessuno ha segnalato altri danni o vittime.

Attimi di terrore nella tarda serata di ieri, 5 febbraio 2026, agli Altipiani di Arcinazzo nel territorio del comune di Trevi nel Lazio nel nord della provincia di Frosinone. Il silenzio della località montana è stato rotto intorno alle 22:30 da una deflagrazione avvenuta all'interno di una nota.

