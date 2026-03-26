Esplosione a Villaricca distrutto locale in ristrutturazione | 4 feriti

A Villaricca, in via Consolare Campana, si è verificata un’esplosione durante i lavori di ristrutturazione di un negozio di abbigliamento destinato a diventare una pizzeria. L’incidente ha provocato la distruzione del locale e ha causato il ferimento di quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Lo scoppio a Villaricca, in via Consolare Campana, mentre erano in corso lavori per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. Ipotesi fuga di gpl, indagini dei carabinieri. Un’esplosione ha devastato i locali di un’attività commerciale in Villaricca, lungo via Consolare Campana, dove erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in una pizzeria. Quattro persone sono rimaste ferite nello scoppio: il proprietario dell’attività, due operai impegnati nei lavori e una giovane donna che lavora in un esercizio commerciale vicino. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma uno dei feriti è stato trasferito dall’ospedale di Giugliano in Campania al centro grandi ustioni dell’ospedale Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Esplosione a Villaricca, distrutto locale in ristrutturazione: 4 feriti Articoli correlati Leggi anche: Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: feriti il proprietario e due operai Esplosione tra Villaricca e Qualiano: distrutto un complesso commerciale, tre feritiPaura e caos dopo il boato: l’ipotesi di una fuga di gas, indagini in corso sulle cause dell’esplosione Momenti di paura oggi al confine tra... Tutto quello che riguarda Esplosione a Villaricca distrutto... Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: feriti il proprietario e due operaiI locali commerciali sono stati distrutti dall'esplosione. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso: l'esplosione sarebbe riconducibile a una bombola ... fanpage.it