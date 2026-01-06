A Bari una Befana di educazione ambientale e rispetto del mare per i più piccoli
Il 6 gennaio 2026, sul lungomare di Bari, si è svolta l’iniziativa “La Befana vien dal mare… con un messaggio chiaro”, promossa da Retake. L’evento ha portato i più piccoli a riflettere sull’importanza di rispettare l’ambiente marino, attraverso attività educative e simboliche. Un’occasione di sensibilizzazione che ha unito tradizione e impegno per la tutela del mare, con un approccio semplice e diretto rivolto alle nuove generazioni.
Un’Epifania diversa, simbolica e ad alto valore educativo quella andata in scena oggi, 6 gennaio 2026, sul lungomare, con l’evento “La Befana vien dal mare. con un messaggio chiaro”, promosso da Retake per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente marino. Protagonisti dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
