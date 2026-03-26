Esplode un locale nel Napoletano | sospetti sulla bombola

Un'esplosione ha coinvolto un locale commerciale a Villaricca, in provincia di Napoli, situato in via consolare Campana. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe una fuga di gas proveniente da una bombola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Nessuna informazione ufficiale riguardo a eventuali feriti o danni.

Sarebbe una fuga di gas da una bombola la causa dell'esplosione che ha sventrato un locale commerciale a Villaricca, in provincia di Napoli, in via consolare Campana. Il bollettino dei carabinieri parla di tre feriti non gravi: il proprietario e due operai. Nessuno è in pericolo. Un miracolo che non ci siano state vittime, soprattutto guardando le immagini di ciò che resta dell'attività. All'interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. All'esterno, l'ambente è apparso teso e alcuni giornalisti sono stati invitati con modi energici a non indugiare con riprese video e fotografie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Esplode un locale nel Napoletano: sospetti sulla bombola Articoli correlati Esplode una bombola, enorme spavento a OggionoPaura a Oggiono nella serata di venerdì 16 gennaio, dove intorno alle 20 si è verificata l'esplosione di una bombola. Oggiono, esplode bombola di gas in casa: due feriti graviOggiono (Lecco), 16 gennaio 2026 – Prima le fiamme, poi il boato dell'esplosione. Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada Aggiornamenti e notizie su Esplode un locale nel Napoletano... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Anarchici morti a Roma, i runner sgomenti: Una bomba micidiale nel nostro parco. Il casale voluto da Pio IX; Esplosione nel parco degli Acquedotti a Roma: almeno due morti a seguito del crollo del tetto di un casolare; Bomba carta esplode nel centro di Ostia: danneggiata una balaustra. Esplode un locale nel Napoletano: sospetti sulla bombolaSarebbe una fuga di gas da una bombola la causa dell'esplosione che ha sventrato un locale commerciale a Villaricca, in provincia di Napoli, in via consolare Campana. Il bollettino dei carabinieri par ... napolitoday.it Terrore nel Napoletano, esplode pizzeria in costruzione: tre feritiTerrore nel Napoletano. Un'esplosione ha distrutto i locali di un'attività commerciale in via consolare Campana, a Villaricca: all'interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un ... lostrillone.tv ESPLODE LOCALE IN PIENO GIORNO Ci sono tre feriti - facebook.com facebook Panico ad #Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto il palazzo" VIDEO x.com