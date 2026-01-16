Esplode una bombola enorme spavento a Oggiono

Venerdì 16 gennaio, alle ore 20, a Oggiono si è verificata un'esplosione di una bombola, causando grande spavento tra i residenti. L'incidente, ancora sotto investigazione, ha richiesto l'intervento dei mezzi di emergenza. Per motivi di sicurezza, le autorità stanno valutando le cause dell'accaduto e monitorando la situazione nella zona interessata.

Esplosione di un’autobotte sull’A1 a Teano: boato all’autogrill e autostrada chiusa

++ Esplode bombola di gas, crolla casa a Ristradelle: ci sono tre feriti ++ In località Il Matto, alle porte di Arezzo, nel tardo pomeriggio di oggi si è verificata l'esplosione di una bombola di gas in una casa che ha provocato il crollo parziale di una palazzina a d - facebook.com facebook

