Esplode una bombola enorme spavento a Oggiono
Venerdì 16 gennaio, alle ore 20, a Oggiono si è verificata un'esplosione di una bombola, causando grande spavento tra i residenti. L'incidente, ancora sotto investigazione, ha richiesto l'intervento dei mezzi di emergenza. Per motivi di sicurezza, le autorità stanno valutando le cause dell'accaduto e monitorando la situazione nella zona interessata.
Paura a Oggiono nella serata di venerdì 16 gennaio, dove intorno alle 20 si è verificata l'esplosione di una bombola. L'episodio ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con ben sei mezzi per mettere in sicurezza l'area e scongiurare ulteriori pericoli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
