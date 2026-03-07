Prosegue con la commedia "Barbara" la rassegna di teatro contemporaneo del ‘ Panettone ’ di Ancona. Questa sera (ore 21) va in scena lo spettacolo ispirato all’omonimo film scritto da Angelo Orlando. I protagonisti erano Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Successivamente l’autore e regista decise di trasporre il film a teatro, compiendo delle modifiche sulla sceneggiatura. Ecco così nascere la piece diretta da Monica Falconi, e interpretata da Alessandro Giova, Giacomo Costa, Matilda Verole Bozzello, Francesca Trianni e Mario Biondino. La vicenda ruota attorno a Pino e Aldo, due grandi amici e colleghi di lavoro (entrambi sono avvocati) che decidono di fare un gioco erotico con Barbara, la ragazza con cui avevano combinato un appuntamento a luci rosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Panettone c’è "Barbara". Quando la vita diventa una scoperta

A testa alta, la serie con Sabrina Ferilli su Canale 5 con una preside vittima di revenge porn: quando il video privato finisce in rete la scuola diventa il teatro del giudizio collettivo sulla vita intimaCanale 5 trasmette da stasera, mercoledì 7 gennaio, la fiction “A testa alta – Il coraggio di una donna” con Sabrina Ferilli nel ruolo di Virginia...

Quando tutto diventa prestazione: "La società della performance" al Teatro GioiaUna riflessione su un mondo che richiede una performance continua e che a ogni età ci chiama a essere continuamente performanti.

Tutti gli aggiornamenti su Al teatro Panettone c'è Barbara Quando....

Temi più discussi: Al teatro Panettone c’è Barbara. Quando la vita diventa una scoperta; Barbara di Angelo Orlando al Teatro Panettone di Ancona; Mika, la sua stella pop si accende sul palco. Show tra arte e teatro; Finale di Coppa, è caccia al biglietto. E il vescovo: Dio benedica l’Ancona.

Al Panettone torna il teatro circo. Sul palco sale la FreakclownNuovo appuntamento con la rassegna ‘Tout le Cirque’ al Teatro Panettone di Ancona, dove questa sera (ore 21) la compagnia Freakclown propone lo spettacolo ‘Lost in Rock’. Perdersi tra le note e ... ilrestodelcarlino.it

Tout le cirquein scena al teatro PanettoneOgni stecca ripetuta due volte è l'inizio di un arrangiamento. Così diceva Frank Zappa. E così fanno in scena i Frekclown nello spettacolo musicale Lost in rock. Di e con Alessandro Vallin, Stefano ... rainews.it

Per festeggiare un giorno speciale, una torta delicata e profumata: morbido panettone con crema pasticcera al mascarpone, gelée al limone e fragole fresche. - facebook.com facebook