Vallesanta, escursioni nella natura L’Ecomuseo di Argenta offre un calendario di escursioni guidate e visite al Museo Civico, ideate per esplorare e conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale del territorio. Le attività sono pensate per coinvolgere tutte le età, favorendo un’esperienza educativa e di scoperta rispettosa dell’ambiente.

L’Ecomuseo di Argenta propone un ricco calendario di escursioni guidate e visite tematiche al Museo Civico, pensate per valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale del territorio, offrendo esperienze adatte a tutte le età. Tra le attività più apprezzate ci sono le escursioni guidate in Vallesanta, nel cuore delle Valli di Argenta, un ambiente di straordinaria biodiversità dove natura e silenzio si fondono tra specchi d’acqua e una fauna ricchissima. Le visite permettono di scoprire piante, animali, suoni e colori di un ecosistema unico, accompagnati da guide esperte. Le escursioni si svolgono a piedi, in bicicletta o in versione fotografica, per chi desidera catturare con l’obiettivo la magia del paesaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Soci, Amici e Simpatizzanti, vi aspettiamo venerdì 9 gennaio, per presentarvi le escursioni che abbiamo messo in programma, per l’anno 2026 - facebook.com facebook