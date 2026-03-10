Medio Oriente | escalation tra Iran e Israele impatto sul petrolio e sicurezza globale

Nella regione del Medio Oriente, le tensioni tra l’Iran e Israele sono cresciute con nuovi raid e vittime civili. La situazione ha inciso sui prezzi del petrolio e ha ripercussioni sulla sicurezza internazionale. La crisi si sta intensificando, coinvolgendo diverse aree della regione e attirando l’attenzione di diversi paesi. La dinamica sul campo continua a evolversi rapidamente.

Situazione sul campo. Iran e Israele in escalation: nuovi raid, vittime civili e tensioni sul petrolio con impatto globale. Israele e Iran: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele sta "spezzando le ossa" al potere iraniano, ma che l'offensiva non è ancora conclusa. Nuovi raid israeliani su Gaza hanno provocato la morte di almeno tre bambini e ulteriori vittime civili.. Iran: Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha confermato che l'Iran continuerà gli attacchi missilistici finché necessario, escludendo colloqui con gli USA nel breve periodo.. Libano: L' Idf ha ordinato l'evacuazione urgente del Libano meridionale, colpendo obiettivi di Hezbollah a sud del fiume Litani.