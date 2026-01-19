INVALSI in arrivo | attiviamo le competenze della classe Partecipa al webinar CASIO gratuito per la Scuola Secondaria di I Grado

Il test INVALSI si avvicina e la preparazione adeguata è fondamentale. Per supportare i docenti della scuola secondaria di I grado, CASIO organizza un webinar gratuito volto a rafforzare le competenze matematiche degli studenti e a facilitare un’efficace preparazione alle prove. Un’occasione per scoprire strumenti e strategie utili per attivare le capacità della classe e affrontare con serenità questa fase importante dell’anno scolastico.

INVALSI in arrivo: attiviamo le competenze della classe. Partecipa al webinar Come potenziare le diverse abilità e competenze matematiche degli studenti di secondaria di I grado? I test INVALSI sono alle porte e CASIO propone un webinar per i docenti che vogliono preparare la loro classe al meglio per questa importante prova. L'incontro si terrà online il 28 gennaio alle ore 16.00 e proporrà appunto dei quesiti in stile INVALSI come analizzare e comprendere il testo di un problema, individuare le informazioni utili, scegliere strategie risolutive efficaci e applicare correttamente le procedure.

Due webinar dedicati alla preparazione della prova orale del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. I incontri approfondiscono la progettazione di lezioni simulate, l’organizzazione di unità didattiche e la pianificazione di attività educative efficaci. Materiali di studio inclusi. Un supporto pratico e mirato per affrontare con sicurezza la prova, con focus su aspetti metodologici e strumenti utili alla progettazione didattica.

