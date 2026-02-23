Erosione costiera e mareggiate Legacoop | Una fragilità strutturale che richiede investimenti

L’erosione costiera causata dalle mareggiate ha provocato danni significativi alle infrastrutture locali, secondo Legacoop. La causa principale risiede nella mancanza di interventi strutturali adeguati, che avrebbe potuto proteggere il territorio. Durante le recenti mareggiate, si sono registrati cedimenti di tratti di spiaggia e danni alle attività turistiche. La situazione richiede interventi immediati per arginare la perdita di territorio e tutela del patrimonio costiero.

Il presidente Lucchi: "È indispensabile che la Regione convochi al più presto un incontro con cooperative ed enti locali per fare il punto sugli interventi di difesa della costa" L’allerta gialla per criticità costiera diramata da Arpae Emilia-Romagna e dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha riacceso i riflettori sull’erosione del litorale, un problema che da anni danneggia la costa emiliano-romagnola, non solo per quanto riguarda l’erosione delle spiagge, ma anche per i fenomeni di grave ingressione marina che colpiscono abitati, aree agricole e naturali pregiate. Per Legacoop Romagna non si tratta di un episodio isolato, ma la conferma di una fragilità strutturale che richiede investimenti con una pianificazione integrata di lungo periodo, condivisa con le cooperative tra stabilimenti balneari e con gli enti locali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Attenzione a mareggiate ed erosione del litorale: scatta l'allerta meteo per criticità costieraUna forte mareggiata ha causato danni alla spiaggia di Ravenna, portando all’attivazione dell’allerta meteo.

Docenti fuori sede e affitti insostenibili, il CNDDU avverte: è una “emergenza strutturale e ormai drammatica” che richiede interventi immediatiIl CNDDU segnala una situazione critica per i docenti fuori sede, alle prese con affitti insostenibili e un crescente impoverimento professionale.

