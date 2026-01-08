Baronio | Ho deciso di fare il calciatore per una rovesciata di Fonseca Ho fatto anche l’imbianchino

Roberto Baronio è più o meno da sempre il numero 2 di Pirlo. Dalle giovanili a Brescia ad oggi che è il suo vice negli Emirati Arabi, allo United FC, in seconda serie. (Sì, Pirlo è finito ad allenare nella seconda serie degli Emirati, ma questa è un’altra storia ). Baronio racconta alla Gazzetta un po’ di gustosi aneddoti della sua carriera e il suo doloro presente di figlio d’una madre malata di Alzheimer: la chiama una volta al giorno “per ricordarle che le voglio bene. “Sono Roby, tuo figlio”, le faccio notare in videochiamata. Lei risponde di sì e sorride. Non so se sappia davvero con chi parli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

