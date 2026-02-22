"Valentino" in piazza Kennedy a Ravenna è l'unica novità 2026 in Romagna nella Guida ai ristoranti (Identità Golose) con cucina d'autore. Luca Magnani chef il patron che, pur essendo ravennate, non aveva mai lavorato nella sua città, ma solo in provincia, a San Pancrazio, a "La Cucoma". L'ultima sua esperienza, prima di aprire a settembre scorso, è stata "Veranda" di Cesenatico, locale dello chef Alberto Faccani, due stelle Michelin con Magnolia. A dare notizia della novità è Elio Crociani esperto forlivese di ristoranti, alberghi, cantine e di lifestyle in generale e delle loro guide. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Identità Golose Milano la cucina di montagna, un antipasto dei Giochi OlimpiciA Identità Golose Milano, l’attenzione si concentra sulla cucina di montagna, anticipando i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Casa Romano e lo chef Luca Adobati da record: a meno di un anno dall’inaugurazione il ristorante entra nella Guida MichelinCasa Romano, il nuovo ristorante di Luca Adobati, ha conquistato la Guida Michelin meno di un anno dopo l’apertura, che si è svolta il 20 aprile 2025.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ravenna riconquista la cucina d’autore: lo chef Luca Magnani debutta nella guida Identità golose.