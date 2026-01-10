' Piove' nel Liceo studenti del ' Galilei' in protesta La Provincia | Ecco gli interventi strutturali eseguiti

A causa delle condizioni dell’edificio del Liceo ‘Galileo Galilei’ di Manfredonia, gli studenti hanno deciso di manifestare. La Provincia di Foggia ha fornito dettagli sugli interventi strutturali già realizzati per migliorare la situazione. Questa comunicazione intende chiarire lo stato degli interventi e le azioni intraprese, offrendo un’informazione trasparente e puntuale sulla condizione dell’edificio scolastico.

In relazione alle condizioni dell’edificio che ospita il Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ di Manfredonia - condizioni per le quali gli studenti scenderanno oggi in strada, in segno di protesta - la Provincia di Foggia precisa alcuni passaggi ed elenca gli interventi effettuati dall'Ente. “La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Gli studenti come sentinelle contro le barriere architettoniche, si conclude il progetto al liceo Galilei Leggi anche: Piove dal tetto del Corridoni-Campana: studenti non entrano a scuola per protesta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 'Piove' nel Liceo, studenti del 'Galilei' in protesta. La Provincia: Ecco gli interventi strutturali eseguiti. 'Piove' nel Liceo, studenti del 'Galilei' in protesta. La Provincia: "Ecco gli interventi strutturali eseguiti" - La risposta da Palazzo Dogana alle preoccupazioni delle famiglie: “La redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la demolizione e ricostruzione dell’edificio, per 25 milioni di eur ... foggiatoday.it Sicurezza del Liceo Galilei–Moro, famiglie e studenti sui social alla Provincia: “Mostrate i documenti, non le rassicurazioni” - Manfredonia – La nota diffusa dalla Provincia di Foggia sulla sicurezza del Liceo “Galilei–Moro” non ha rassicurato la comunità scolastica. statoquotidiano.it

Liceo Galilei-Moro, lezioni sospese dalle 9.45: “Dispersione energetica e riscaldamenti non funzionanti”. Foto mostrano aule danneggiate - Le lezioni sono state sospese nella mattinata di oggi, 8 gennaio 2026, al liceo scientifico Galilei- statoquotidiano.it

Trapani, piove al rientro a scuola: al Liceo Scientifico e Classico la sicurezza è una ... #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.