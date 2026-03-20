In Campania e a Napoli si registra un aumento dei casi di epatite A, un’infezione causata dalla contaminazione alimentare. Le autorità sanitarie hanno emanato un'ordinanza che introduce misure specifiche per gestire l’emergenza, mentre si segnalano casi di persone colpite dai sintomi dell’infezione, che si trasmette principalmente attraverso cibi contaminati. La situazione ha portato a un incremento delle segnalazioni nelle strutture sanitarie locali.

L’impennata di casi di epatite A in Campania accendono i riflettori sul rischio diffusione del virus Hav nella regione. Il boom di contagi ha registrato numeri superiori di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di 41 volte rispetto all’ultimo triennio, facendo scattare il divieto a Napoli di consumare frutti di mare crudi. Secondo i tracciamenti dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, infatti, la diffusione della malattia avrebbe avuto origine da lotti di cozze e ostriche contaminate. Il boom di casi in Campania A richiamare l’attenzione sull’aumento dei casi di epatite A in Campania è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con un’ordinanza con cui ha disposto il divieto nei locali pubblici di somministrare e consumare frutti di mare crudi, raccomandando di non mangiarli nemmeno dentro le mura di casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allarme Epatite A in Campania e a Napoli, i sintomi e come avviene il contagio dopo la contaminazione da cibo

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