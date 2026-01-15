Canali di Bologna | Anche dopo le piogge di Natale la qualità dell’acqua è eccellente

I canali di Bologna si mantengono in buone condizioni, anche dopo le abbondanti piogge di Natale. Nonostante le precipitazioni, la qualità dell’acqua rimane elevata, confermando l’efficacia delle misure di tutela ambientale adottate nella zona. Questo risultato testimonia l’importanza di un’attenzione costante alla preservazione delle risorse idriche e alla salute degli ecosistemi locali.

I canali di Bologna godono di uno stato di salute complessivamente molto buono, anche dopo le piogge intense e prolungate dei giorni di Natale. A confermarlo è Andrea Bolognesi, direttore del Consorzio Canali di Bologna, che sottolinea come il sistema idraulico cittadino abbia retto senza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Gaza, ancora allagamenti dopo forti piogge: le tende degli sfollati invase da acqua e fango

Leggi anche: "Un’eccellente qualità delle acque"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ecco alcuni scatti dalla prima data del nuovo percorso “Bologna: storie di uomini, acqua e vapore”: un viaggio affascinante tra canali, macchine idrauliche, fornaci e racconti di vita popolare, dove il progresso prende forma tra ferro, fuoco e sbuffi di vapore. Dall facebook