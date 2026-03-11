Nella Costiera amalfitana, il Comune di Cetara si conferma anche per il 2026 tra i municipi campani con il mare più pulito. La qualità delle acque è stata valutata come eccellente, mantenendo standard elevati rispetto ad altri territori della regione. La notizia arriva da un rapporto ufficiale che monitora periodicamente le condizioni ambientali delle acque marine lungo la costa.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche per il 2026 Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, che ha approvato la classificazione della qualità delle acque per la stagione balneare 2026, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti. «Le acque di balneazione del nostro territorio sono risultate ancora una volta di qualità eccellente a conferma che il solco tracciato già da diversi anni è quello giusto – esordisce con soddisfazione il Sindaco Fortunato Della Monica – Cetara, con la sua forza identitaria, trae linfa economica proprio dal mare e per questo intende tutelarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costiera amalfitana, Cetara: qualità del mare eccellente

Articoli correlati

Maltempo in Costiera Amalfitana, la statale 163 riapre parzialmente dopo la frana a CetaraRiapre nel tardo pomeriggio del 10 febbraio la statale 163 in Costiera Amalfitana; la strada era stata chiusa a seguito di uno smottamento venerdì...

Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuolaSulla statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara, si è verificata una frana di vaste dimensioni che ha costretto il sindaco a...

Tutti gli aggiornamenti su Costiera amalfitana

Costiera, a Cetara il libro «I Contadini volanti» di Amabile«I Contadini Volanti sono i contadini che coltivano limoni in Costiera Amalfitana. Li ho definiti così quando ho visto uno di loro che a più di ottant’anni si arrampicava su un pergolato, a tre ... ilmattino.it

Dalla Costiera Amalfitana al Forbes Travel Guide Summit di Monte Carlo: Il San Pietro di Positano e Casa Angelina tra le eccellenze mondialiLa Costiera Amalfitana si conferma ambasciatrice dell'ospitalità italiana nel mondo. Al Forbes Travel Guide Summit 2026, andato in scena a Monte Carlo, tra le location simbolo del lusso internazionale ... ilvescovado.it