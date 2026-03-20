Epatite in Italia casi anche in altre Regioni | cresce l’allarme

In Italia, l’epatite A sta registrando un aumento dei casi, con Napoli tra le zone più colpite. Dall’inizio dell’anno sono stati segnalati 84 contagi nella ASL Napoli, a cui si aggiungono nuovi episodi nelle ultime ore. La diffusione coinvolge anche altre Regioni, al momento senza che siano state annunciate misure specifiche. La situazione preoccupa le autorità sanitarie locali.

Continua a crescere l’allarme epatite A a Napoli, con numeri che preoccupano le autorità sanitarie. Dall’inizio dell’anno si contano già 84 casi di epatite A nel territorio della ASL Napoli, a cui si aggiungono nuovi contagi registrati nelle ultime ore. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati segnalati 14 nuovi casi, mentre altri 10 contagi si registrano a Forio, sull’isola di Ischia. Un quadro in evoluzione che mantiene alta l’attenzione delle autorità locali. Sul fronte ospedaliero, sono circa 50 i ricoverati presso l’ospedale Ospedale Cotugno, struttura di riferimento nazionale per la cura delle malattie infettive. Fortunatamente, al momento, non si registrano condizioni cliniche gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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