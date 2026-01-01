Influenza Campania tra le regioni più colpite | casi al picco e pronto soccorso sotto pressione
In Campania, l’influenza ha raggiunto un livello di diffusione molto elevato, con un aumento dei casi che ha messo sotto pressione i pronto soccorso. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il picco dei contagi si sta verificando in questo periodo, causando un aumento di febbre e infezioni respiratorie tra la popolazione, in particolare durante le festività.
L’Iss segnala un’intensità “molto alta” dei contagi per influenza in Campania: febbre e virus respiratori costringono migliaia di persone a letto durante le feste. Feste di fine anno segnate dall’influenza anche in Campania, che risulta tra le regioni con la più alta intensità di circolazione dei virus respiratori. Secondo l’ultimo rapporto della sorveglianza Istituto Superiore . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: L'influenza corre, un milione di casi in una settimana: quando arriva il picco, domina la variante K. Pronto soccorso "sotto pressione"
Leggi anche: Influenza, oltre 500mila casi in una settimana: Campania tra regioni più colpite
Casi di influenza K in aumento tra Sardegna, Campania e Sicilia, le Regioni più colpite e il nodo vaccini - Certe regioni sono più colpite dall'influenza K: si tratta di Sardegna, Sicilia e Campania. virgilio.it
Influenza con polmonite: è boom di casi in Campania - Influenza, boom di polmoniti virali: Campania e Sardegna le regioni più colpite in Italia ma anche la Sicilia è entrata in «zona rossa» a causa ... ilmattino.it
Influenza, la Campania tra le Regioni con più alta incidenza di casi - I sintomi dell'influenza potrebbero essere gli indesiderati regali di Natale che tanti troveranno sotto l'albero. rainews.it
Influenza con polmonite: boom di casi in Campania In Campania forte aumento dei casi di influenza stagionale, spesso con polmoniti e complicanze respiratorie, soprattutto tra anziani e bambini. Pronto soccorso sotto pressione, medici parlano di un vir - facebook.com facebook
#Influenza 800 mila italiani a letto nell'ultima settimana. Secondo l'Istituto superiore di sanità, oltre il 40% delle infezioni sono riconducibili a virus stagionali, tra cui la variante K. Boom di casi in Sardegna e Campania. Il picco atteso dopo le feste x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.