Influenza Campania tra le regioni più colpite | casi al picco e pronto soccorso sotto pressione

Da 2anews.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania, l’influenza ha raggiunto un livello di diffusione molto elevato, con un aumento dei casi che ha messo sotto pressione i pronto soccorso. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il picco dei contagi si sta verificando in questo periodo, causando un aumento di febbre e infezioni respiratorie tra la popolazione, in particolare durante le festività.

L’Iss segnala un’intensità “molto alta” dei contagi per influenza in Campania: febbre e virus respiratori costringono migliaia di persone a letto durante le feste. Feste di fine anno segnate dall’influenza anche in Campania, che risulta tra le regioni con la più alta intensità di circolazione dei virus respiratori. Secondo l’ultimo rapporto della sorveglianza Istituto Superiore . 🔗 Leggi su 2anews.it

