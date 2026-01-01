Influenza Campania tra le regioni più colpite | casi al picco e pronto soccorso sotto pressione

In Campania, l’influenza ha raggiunto un livello di diffusione molto elevato, con un aumento dei casi che ha messo sotto pressione i pronto soccorso. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il picco dei contagi si sta verificando in questo periodo, causando un aumento di febbre e infezioni respiratorie tra la popolazione, in particolare durante le festività.

Influenza con polmonite: è boom di casi in Campania - Influenza, boom di polmoniti virali: Campania e Sardegna le regioni più colpite in Italia ma anche la Sicilia è entrata in «zona rossa» a causa ... ilmattino.it

Influenza, la Campania tra le Regioni con più alta incidenza di casi - I sintomi dell'influenza potrebbero essere gli indesiderati regali di Natale che tanti troveranno sotto l'albero. rainews.it

Influenza con polmonite: boom di casi in Campania In Campania forte aumento dei casi di influenza stagionale, spesso con polmoniti e complicanze respiratorie, soprattutto tra anziani e bambini. Pronto soccorso sotto pressione, medici parlano di un vir - facebook.com facebook

#Influenza 800 mila italiani a letto nell'ultima settimana. Secondo l'Istituto superiore di sanità, oltre il 40% delle infezioni sono riconducibili a virus stagionali, tra cui la variante K. Boom di casi in Sardegna e Campania. Il picco atteso dopo le feste x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.