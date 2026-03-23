Per capire che caratteristiche ha la malattia, quali forme conosciamo, quali differenze esistono, con quali sintomi si manifestano e come è possibile intervenire, abbiamo interpellato la professoressa Roberta D'Ambrosio, membro del Comitato Coordinatore AISF, Associazione Italiana Studio del Fegato. Professoressa, che caratteristiche ha l'epatite A? «Si tratta di un'infiammazione del fegato causata dal virus dell’epatite A, che si trasmette per via oro-fecale, ovvero ingerendo acqua o cibo contaminati dalle feci di una persona infetta. I fattori di rischio principali sono legati a condizioni igieniche scarse e al consumo di alimenti (per lo più frutti di mare crudi eo frutti di bosco freschi o congelati) contaminati». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Epatite A: le cause, i sintomi, i trattamenti possibili. E che cosa la differenza dall'epatite B e dall'epatite C

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