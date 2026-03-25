Epatite A 60 ricoverati al Cotugno | Attenti al sushi l'abbattitore non uccide il virus

Al Cotugno sono stati ricoverati 60 pazienti affetti da Epatite A, portando il totale dei contagiati a 89. Il CSI Gaiola Onlus ha diffuso un avviso per sensibilizzare sull’uso del sushi, evidenziando che l’abbattitore non elimina il virus. La situazione sanitaria è sotto osservazione, con le autorità che monitorano i casi e le misure di prevenzione.

Sono 60 i ricoverati al Cotugno con Epatite A, 89 i contagiati. Il CSI Gaiola Onlus: "Attenzione per le esondazioni delle fognature, allevamenti di mitili a rischio". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: “Napoli, a causa dei casi di epatite A c’è l’allarme zuppa di cozze per Pasqua” parla l’esperta del Cotugno Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoveratiTempo di lettura: < 1 minutoAl pronto soccorso dell’ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite A registrati alle 13. Approfondimenti e contenuti su Epatite A 60 ricoverati al Cotugno 8220... Temi più discussi: Epatite A a Napoli: 60 ricoveri al Cotugno. Un piano regionale per fronteggiare l'emergenza; Epatite A, 60 ricoverati al Cotugno. Infettivologo: Non è epidemia; Epatite A in Campania: Al momento 3 nuovi casi e 53 ricoverati; Allarme Epatite A a Napoli: 60 ricoveri in poche ore. Il Comune corre ai ripari: Vietato mangiare frutti di mare. Epatite A, il Cotugno: «Tutti i ricoverati avevano mangiato cozze. Non è tempo di consumare sushi». Casi in molte zone d'Italia: la mappaA Napoli l’ospedale Cotugno segnala 60 pazienti ricoverati per epatite A, di cui tre in pronto soccorso. «Nel mese di marzo siamo a 89 contagiati, un assoluto picco», ... corriereadriatico.it Epatite A, il Cotugno: «Tutti i ricoverati avevano mangiato cozze. Non è tempo di consumare sushi». La mappa dei focolai in ItaliaA Napoli l’ospedale Cotugno segnala 60 pazienti ricoverati per epatite A, di cui tre in pronto soccorso. «Nel mese di marzo siamo a 89 contagiati, un assoluto picco», ... leggo.it #epatite A a Napoli, 60 ricoverati all' #ospedale cotugno: «89 da inizio marzo, un picco assoluto» x.com Alla luce dei recenti casi di Epatite A registrati sul territorio della Campania, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum ha ritenuto opportuno adottare ulteriori misure di prevenzione a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione al servizio m - facebook.com facebook