A Napoli, l’ospedale Cotugno ha ricoverato 60 persone a causa dell’epatite A, con 89 casi segnalati nel mese di marzo. L’infettivologa ha consigliato di evitare anche il consumodel sushi per prevenire il contagio. La situazione riguarda persone di diverse età, tutte ricoverate per complicanze legate all’infezione.

Sessanta persone sono ricoverate all’ospedale Cotugno di Napoli a causa dell’epatite A, che nel mese di marzo ha registrato 89 contagiati. “Un assoluto picco”, spiega Novella Carannante, infettivologa nella struttura sanitaria, specializzata nella cura delle malattie infettive. “Abbiamo avuto – spiega – diverse dimissioni e un calo degli arrivi, ma il 25 marzo sette nuovi ricoverati con l’epatite. Quindi non si è fermato il contagio e dobbiamo affrontare il periodo di Pasqua, bisogna capire come andrà in quel periodo”. La tradizione pasquale vede infatti i frutti di mare al centro dei menu in Campania, in particolare il giovedì santo e Carannante dà consigli precisi: “I frutti di mare vanno mangiati ben cotti, frutta e verdura vanno lavate bene e per molti minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epatite A a Napoli, all’ospedale Cotugno 60 ricoverati. L’infettivologa: “Meglio evitare anche il sushi”

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