Joyce Maynard torna in libreria con *Come la luce tra le foglie*, sequel del suo bestseller. Il nuovo romanzo esplora temi come l’amore, la perdita, il perdono, la maternità e la ricerca di sé, intrecciando con sensibilità le storie dei personaggi. Un’opera che invita alla riflessione, mantenendo uno stile sobrio e coinvolgente, adatta a chi desidera approfondire le complessità delle emozioni umane.

Ci sono fili sottili, ma resistenti, che si intrecciano continuamente nel nuovo romanzo di Joyce Maynard, intitolato Come la luce tra le foglie: l’amore, la perdita, il perdono, la maternità, la ricerca di sé. A 72 anni, l’autrice e sceneggiatrice americana torna in libreria con il seguito del bestseller L’albero della nostra vita. Protagonista è sempre Eleanor, illustratrice di libri per bambini, che, dopo essersi dedicata in toto alla famiglia, si ritrova, a 57 anni, a ripensare alla propria esistenza. Maynard riprende la narrazione dal 2010, dopo la morte dell’ex marito Cam, con cui Eleanor aveva condiviso un amore doloroso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La scrittrice è tornata nelle librerie con Come la luce tra le foglie, sequel del suo bestseller

