Ospitare per una settimana un cane senza famiglia migliora la sua vita quando poi deve tornare in canile

Una settimana di ospitalità in una famiglia può davvero cambiare la vita di un cane che vive in canile. È quanto emerge da alcuni studi che mostrano come anche un breve periodo fuori dalla gabbia aiuti gli animali a vivere con meno stress e più fiducia. Quando il cane torna in canile, però, spesso si trova ad affrontare nuovamente le stesse difficoltà di prima.

Studi precedenti avevano già accertato che ospitare un cane di canile anche per poco tempo può essergli utile per vivere meglio la sua condizione una volta rientrato. Ma ora uno studio americano ha verificato che un soggiorno di una settimana aumenta decisamente il benessere dei cani con effetti positivi duraturi quando poi ritornano nei rifugi.

