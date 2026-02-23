Cane legato con una catena al palo a guardia dell' insediamento abusivo le avevano tolto i cuccioli

Un cane legato con una catena a un palo, dopo che le avevano tolto i cuccioli, ha attirato l’attenzione di passanti e animalisti. La causa del suo abbandono risiede nella perdita dei piccoli, che sono stati lasciati nella vegetazione fitta. La donna che l’ha incatenata ha cercato di mantenere il cane nel suo territorio illegale, ignorando le sue condizioni di stress e solitudine. La scena ha suscitato reazioni di sdegno tra chi ha assistito.

Dopo aver recuperato i cani lasciati nella fitta vegetazione guardie ambientali e carabinieri hanno salvato anche la mamma e l'hanno affidata al canile della Muratella Le hanno tolto i cuccioli e li hanno abbandonati nella fitta vegetazione. Poi l'hanno incatenata a un palo a guardia di un insediamento abusivo. Un doppio intervento delle guardie zoofile assieme ai carabinieri che hanno prima tratto in salvo i cuccioli e poi un cane di razza pitbull. Due gli interventi effettuati a distanza di pochi giorno l'uno dall'altro. Sono state le guardie zoofile del nucleo recupero animali Norsaa a intervenire una prima volta nella zona del Torrino, dove hanno iniziato la ricerca di alcuni cuccioli tolti alla madre e abbandonati nella fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

