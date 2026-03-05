We Me fa tappa a Oggiono | gli atleti incontrano gli studenti

A Oggiono, più di duecento studenti delle scuole primarie e medie si sono riuniti nell’aula magna di Via Vittorio Veneto per l’evento “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”. L’incontro è stato organizzato dal Panathlon Club Lecco e ha coinvolto i giovani in un momento dedicato alla riflessione sulle esperienze sportive e le sfide di tutti i giorni.

Durante l'incontro erano collegate in videoconferenza anche le scuole primarie "Salvo D'Acquisto" (Peslago Oggiono), "L. Cadorna" di Ello, "Milite Ignoto" di Annone Brianza e la primaria di Dolzago. L'incontro, in due tranche di studenti, è stato introdotto dal past president del Panathlon Club Lecco Andrea Mauri coadiuvato dal vice-presidente Ferdinando Ceresa e dalla consigliera Lorella Cesana. Successivamente hanno poi portato un saluto locale la dirigente scolastica Pierina Lucia Montella e il consigliere comunale, con delega allo sport, Marcello Muscariello. È toccato quindi ai testimonial raccontare le proprie esperienze di atleta e del loro rapporto scuola-sport.