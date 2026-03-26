Emorragia di personale nei Vigli del Fuoco | costretti a chiudere un distaccamento

Nel 2025, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia ha deciso di chiudere uno dei sette distaccamenti presenti sul territorio. La chiusura riguarda i turni notturni al 100% e metà di quelli diurni. La decisione deriva da una riduzione del personale disponibile, che ha reso impossibile mantenere aperto il punto di riferimento nelle località di Deliceto e Lucera.

In Consiglio comunale votato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere l'intervento del ministero dell'Interno. Carenze di organico fino al 30%, “Ci avviamo, nei prossimi giorni, a intraprendere nuovamente questa strada”, ha fatto sapere oggi l’architetto Giulio Capuano, da un anno e mezzo al comando. Per garantire i numeri minimi nella sede centrale di via Napoli a Foggia non si può fare altrimenti. La carenza di organico nel Comando dei Vigili del Fuoco è stata oggetto di una proposta di ordine del giorno portata in Consiglio comunale dal Dem Francesco De Vito, anche lui vigile del fuoco. All’unanimità dei presenti – 24 favorevoli – è stata approvata una richiesta di intervento urgente al ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Emorragia di personale nei Vigli del Fuoco: costretti a chiudere un distaccamento Articoli correlati Leggi anche: Gli rimane un dito incastrato in una chiave: servono i vigli del fuoco Vigili del fuoco tra carenze croniche e il "fantasma" del distaccamento in ValpolicellaDoveva essere il 2025 l'anno in cui la Valpolicella avrebbe avuto il proprio distaccamento dei vigili del fuoco. Tutti gli aggiornamenti su Emorragia di personale nei Vigli del... Temi più discussi: Emorragia di personale nei Vigli del Fuoco: costretti a chiudere un distaccamento - FoggiaToday; Emorragie subdurali: quando? Il ruolo dell’istologia; Emorragia di medici di famiglia in 18 regioni, ne mancano più di 5.700; Ablazione termica a microonde ferma un’emorragia post-partum e preserva la fertilità. Emorragia post-partum. Prima causa di morte materna nei Paesi poveri. Ma anche una delle più evitabiliObiettivo: abbattere la mortalità materna nei Paesi in via di sviluppo dove, ad esempio, l’emorragia post-partum rappresenta la prima causa di morte delle madri (circa il 30% dei casi totali), eppure ... quotidianosanita.it Università. Fermiamo emorragia ricercatori. Personale universitario diminuito del 20% in 5 anni. Occorre un piano straordinario di reclutamento. Intervista a Giuseppe ...L'allarme del rettore dell'ateneo romano: Continuando lungo questa strada, non ci sarà più capitale umano per adempiere alla fondamentale ‘terza missione. Ma, allo stesso tempo, chiede di volgere ... quotidianosanita.it OTTO ANNI FA CI LASCIAVA FABRIZIO FRIZZI La morte prematura, il 26 marzo del 2018, dovuta ad un'emorragia cerebrale culmine di una lunga malattia, aveva 60 anni. - facebook.com facebook Uno sciatore inglese di 67 anni colpito da una grave emorragia interna durante la sua villeggiatura in Val di Susa, è stato salvato dalla rete ospedaliera dell’Asl To3. x.com