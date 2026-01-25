Vigili del fuoco tra carenze croniche e il fantasma del distaccamento in Valpolicella

La Valpolicella attende ancora l’istituzione del proprio distaccamento dei vigili del fuoco, previsto per il 2025. Tuttavia, il progetto si scontra con carenze di risorse e criticità nella gestione, evidenziando le difficoltà di una regione che necessita di una presenza stabile e efficiente delle forze di soccorso. La situazione rimane incerta, mentre la comunità si interroga sul futuro della sicurezza locale.

Doveva essere il 2025 l'anno in cui la Valpolicella avrebbe avuto il proprio distaccamento dei vigili del fuoco. L'anno è però passato e la promessa non è stata mantenuta, lasciando ancora i pompieri scaligeri a corto di personale.Le rilevazioni più recenti, diffuse lo scorso anno dal movimento.🔗 Leggi su Veronasera.it

