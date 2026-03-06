Nel tardo pomeriggio di ieri, una squadra di vigili del fuoco volontari del distaccamento di Omegna è intervenuta presso l’ospedale di Omegna, sul lungolago Buozzi Bruno, su richiesta dei medici del pronto soccorso. Un bambino aveva un dito incastrato in una chiave e aveva bisogno di assistenza per liberarlo in sicurezza. I vigili del fuoco hanno svolto le operazioni necessarie per estrarre il dito senza ulteriori complicazioni.

Servono i vigili del fuoco per salvare il dito di un bambino. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo, una squadra di vigili del fuoco volontari del distaccamento di Omegna è intervenuta all’ospedale di Omegna, lungolago Buozzi Bruno, su richiesta dei medici del pronto soccorso per collaborare a un delicato intervento di estricazione. Protagonista della vicenda Mattia, un bambino di 12 anni, che si era incastrato una chiave combinata attorno al dito anulare. Dopo alcuni tentativi effettuati dal personale sanitario con gli strumenti in dotazione al pronto soccorso, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. I pompieri, in stretta collaborazione con il personale medico, hanno quindi deciso di utilizzare una moletta di tipo Dremel (uno strumento apposito) per procedere al taglio dell’oggetto metallico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Cane rimane incastrato in un tubo: salvato dai vigili del fuocoEra finito all’interno di un condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri.

Elisoccorritori e personale Spleo alpino-fluviale dei vigli del fuoco al Ponte del Mare: una giornata di addestramento [FOTO]Hanno imbarellato feriti, li hanno agganciati per il trasporto in volo e si sono anche calati su e giù con le corde per esercitarsi alle situazionid...

Contenuti e approfondimenti su Gli rimane un dito incastrato in una....

Temi più discussi: Gli rimane un dito incastrato in una chiave: servono i vigli del fuoco; Ditonellapiaga, chi è il fidanzato e la triste ammissione su Sanremo e l’amore; Ralf Schumacher: Lawrence Stroll sta creando problemi in Aston Martin | FP; Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover! Le pagelle: Fulminacci 4, Lamborghini 5, Levante e Gaia 7.5, Bambole 7.5, Dito e Tony 9.

Gli rimane un dito incastrato in una chiave: servono i vigli del fuocoServono i vigili del fuoco per salvare il dito di un bambino. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo, una squadra di vigili del fuoco volontari del distaccamento di Omegna è intervenuta ... novaratoday.it

I piranha sono scatenati, medici costretti ad amputare un dito ad un bambino: 40 persone ferite in modo grave negli attacchi a Playa VictoriaPiù di 40 persone sono rimaste ferite anche in modo grave in una serie di attacchi di piranha avvenuti nei giorni scorsi a Playa Victoria, località fluviale nella provincia argentina di Entre Ríos, ... ilfattoquotidiano.it

Rimane sempre emozionante, anche se ti affacci 1.000 volte.. #Tropea #marecristallino #spiaggia #tropeabiz #panoramamozzafiato - facebook.com facebook