Vittorio Baioni morto in un incidente in Libia era il carceriere di Emanuela Orlandi per la pista di Londra

Vittorio Baioni è morto in un incidente in Libia. Secondo le indagini, avrebbe sorvegliato Emanuela Orlandi durante il suo soggiorno in un istituto religioso di Londra, in base alla pista inglese. La notizia della sua morte è stata confermata senza ulteriori dettagli sui dettagli dell’incidente o sulle circostanze.

Secondo la pista inglese era il carceriere che sorvegliava Emanuela Orlandi durante la sua permanenza in un istituto religioso di Londra. Vittorio Baioni è morto in un incidente in moto in Libia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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