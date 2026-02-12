Emanuela Orlandi e la pista dei film a luci rosse spunta un uomo misterioso | Era sfacciato reclutava ragazzine

La commissione bicamerale ascolta nuove testimonianze sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Un uomo misterioso, coinvolto nella pista dei film a luci rosse, avrebbe raccontato di aver visto uno dei sospettati sfacciato e che reclutava ragazzine. I lavori continuano, con nuovi approfondimenti sulle piste ancora aperte.

Proseguono i lavori della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il 12 febbraio 2026, è stata ascoltata Maura Giovedì, testimone che ha contribuito a far luce sulla cosiddetta pista dei “cinematografari”, legata al mondo dello spettacolo e del cinema a luci rosse negli anni ’70 e ’80. La sua testimonianza si inserisce in un’indagine più ampia volta a chiarire approcci sospetti a giovani donne con la scusa di ruoli o lavori nel cinema. Chi è Felix Welner All’epoca giovane e attiva nel settore dello spettacolo, Giovedì ha raccontato di essere stata avvicinata da persone che si presentavano come agenti o produttori. 🔗 Leggi su Leggo.it

La scomparsa di Emanuela Orlandi torna sotto i riflettori con una nuova testimonianza.

