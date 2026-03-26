Elezioni per il presidente della Provincia urne aperte il 4 maggio Ma è polemica

Le urne per l'elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno saranno aperte il 4 maggio. Il presidente facente funzione ha convocato ufficialmente i comizi elettorali, che coinvolgono i cittadini chiamati a votare per scegliere il loro rappresentante. La data delle elezioni ha suscitato diverse reazioni e polemiche tra gli addetti ai lavori e le parti interessate.

Il presidente facente funzioni Giovanni Guzzo indice i comizi elettorali per l'elezione alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno lunedì 4 maggio dalle ore 8 alle 20 nel seggio costituito presso la sede di Palazzo Sant'Agostino. “Finalmente il vicepresidente Guzzo ha indicato le date per l’elezione del Presidente della Provincia. Una scelta anomala, presa senza il coinvolgimento degli altri consiglieri provinciali e fissata in un giorno infrasettimanale: una decisione che rischia di penalizzare quegli amministratori impegnati quotidianamente nelle proprie attività istituzionali e professionali". 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni per il presidente della Provincia, urne aperte il 4 maggio. Ma è polemica Articoli correlati Elezioni amministrative in Sicilia: urne aperte il 24 e 25 maggioABBONATI A DAYITALIANEWS Circa 70 Comuni al voto, coinvolti anche Agrigento, Enna e Messina Le prossime elezioni amministrative in Sicilia si... Leggi anche: Urne aperte in Provincia: sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezioni per il presidente della... Temi più discussi: Provincia, elezioni per il presidente: si candidano Santantonio e Delmiglio; ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 15 MARZO: ESITO VOTAZIONI; Referendum popolare confermativo 22 e 23 marzo 2026 – disponibilità per eventuale nomina a Presidente di seggio; Elezioni per il nuovo presidente della Provincia: Guzzo valuta la data. Provincia, elezioni per il presidente: si candidano Santantonio e DelmiglioLa finestra per depositare le firme a sostegno dei nomi si chiude lunedì alle 16, il voto è fissato il 12 aprile ... ilcittadino.it Il governo ha persoAl referendum sulla giustizia il No ha preso il 53,7 per cento, ma Meloni ha detto «andremo avanti»: il racconto della giornata elettorale ... ilpost.it GIUSEPPE CONTE TORNA Dopo la vittoria del NO si sta preparando per le nuove elezioni. Lo voteresti - facebook.com facebook Occhio che continuando così si rischia pure alle elezioni politiche del 2027 Fisco: record di recupero evasione, il governo esulta in stile Pd x.com