Elezioni comunali a Faenza Lega e Forza Italia scelgono il geologo Miccoli | Candidato giusto al posto giusto
Lega e Forza Italia hanno annunciato l’accordo per sostenere il candidato sindaco Miccoli alle prossime elezioni comunali di Faenza. La scelta del geologo come candidato rappresenta un passo importante per le forze di centrodestra nella città, sottolineando un percorso condiviso e una proposta unitaria per il futuro amministrativo locale.
C’è l’accordo fra Lega e Forza Italia sul candidato sindaco alla prossima tornata elettorale a Faenza. Il prescelto è Claudio Miccoli, geologo, dirigente regionale in pensione da qualche anno, già responsabile della sicurezza del territorio per l’Area Reno e Po di Volano in settori quali la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
