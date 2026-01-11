Elezioni comunali a Faenza Lega e Forza Italia scelgono il geologo Miccoli | Candidato giusto al posto giusto

Lega e Forza Italia hanno annunciato l’accordo per sostenere il candidato sindaco Miccoli alle prossime elezioni comunali di Faenza. La scelta del geologo come candidato rappresenta un passo importante per le forze di centrodestra nella città, sottolineando un percorso condiviso e una proposta unitaria per il futuro amministrativo locale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.