Un politico ha affermato che i magistrati hanno perso credibilità negli ultimi anni, sottolineando come, in passato, fossero visti come figure di grande prestigio. Ha invitato gli elettori a votare Sì al referendum, sostenendo che il risultato possa portare a un cambiamento nella giustizia. Le sue parole si concentrano sulla percezione pubblica e sull’importanza di intervenire attraverso il voto.

“Credo che la magistratura, purtroppo, in questi anni, abbia perso un po’ di credibilità. Ricordo che, quando ho iniziato a fare politica, i magistrati erano considerati per strada come dei cantanti rock. Erano adorati dai cittadini e popolarissimi, oggi invece non è più così. Questo è un peccato”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzativo di Fratelli d’Italia parlando con i giornalisti a Palermo durante l’incontro organizzato dal partito sul referendum. “Noi vogliamo che la magistratura torni ad avere quell’autorevolezza e quella stima da parte di tutti i cittadini. Per fare questo dobbiamo aiutarla con delle normative che consentano di valorizzare il merito, il loro lavoro e non quello di magistrati svogliati e faziosi che, purtroppo, hanno fatto perdere l’immagine ottima di tutta la magistratura”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, Donzelli: “I magistrati hanno perso credibilità, votare Si per cambiare la giustizia”

Referendum giustizia, l’on. Donzelli a Barcellona: le ragioni del sìL’on. Giovanni Donzelli incontra i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto per discutere i temi legati al referendum giustizia 2026. 24live.it

Referendum giustizia, Donzelli: E’ importante andare a votareSì alla riforma della giustizia, guerra in Iran e questioni internazionali, elezioni bis a Pescara sono stati i temi affrontati dal deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovann ... rete8.it

