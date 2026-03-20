Domenica e lunedì i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum. L’appuntamento coinvolge tutti gli elettori e rappresenta un momento cruciale per le decisioni sul futuro del Paese. La consultazione si svolge in due giorni consecutivi e invita a esprimersi su questioni di rilevanza nazionale. La partecipazione alle urne è considerata un’opportunità importante per i cittadini di intervenire direttamente sulle scelte politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “Domenica e lunedì i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum: un appuntamento fondamentale per il futuro del Paese che non può e non deve essere sottovalutato”. Lo ha dichiarato Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento, a margine dell’iniziativa di chiusura della campagna referendaria che si è tenuta a Guardia Sanframondi (Benevento). “Votare Sì – prosegue – significa portare a compimento una riforma indispensabile per assicurare un giudice realmente terzo e imparziale, superando quelle ambiguità che nel tempo hanno indebolito la fiducia dei cittadini nella giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, Rubano: “Domenica e lunedì un’occasione storica, votare Sì per cambiare davvero”

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