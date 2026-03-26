A Portici si svolgono le elezioni comunali e si registrano tensioni tra le diverse forze politiche. Un candidato di Forza Italia e Lega partecipa alla competizione, mentre nel Partito Democratico ci sono discussioni interne riguardo alle candidature di Verde e Manzo. La situazione politica locale si sta evolvendo, con scontri tra i vari schieramenti e discussioni sui candidati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La coalizione guidata dal Partito Democratico (PD) di Portici si trova in un momento di crisi. Dopo la conferma della candidatura di Fernando Farroni, anche Giovanni Ciaramella ha ufficializzato la sua corsa alla carica di sindaco. Ciaramella sarà sostenuto da una coalizione di centrodestra, che non include Fratelli d’Italia, e punta a ottenere almeno un paio di seggi in consiglio comunale. Questo obiettivo si presenta come una sfida importante, dato che il centrodestra non è riuscito a conquistare alcun consigliere nelle passate elezioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elezioni a Portici: Ciaramella di FI e Lega, tensioni nel PD su Verde e Manzo.

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