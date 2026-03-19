Elezioni amministrative a Portici Europa Verde | Non sosteniamo candidatura di Farroni

Europa Verde ha chiarito di non aver mai deciso di sostenere la candidatura di Ferdinando Farroni come sindaco di Portici. La decisione non è stata presa né ufficialmente né informalmente dal partito, che alla data attuale non ha espresso supporto per nessun candidato in questa tornata elettorale. La posizione di Europa Verde rimane quindi neutrale rispetto alle candidature in corsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Europa Verde non ha mai deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Portici, Ferdinando Farroni”. Così in una nota nella quale si evidenzia che “una presunta alleanza di Verdi con Sinistra italiana è destituita di qualunque fondamento”. “A Portici – aggiunge la nota – esiste un’unica rappresentanza riconosciuta di Europa Verde – Verdi, che ha legittimamente assunto scelte diverse. Ogni eventuale richiamo a sezioni, gruppi o riferimenti riconducibili a Europa Verde – Verdi al di fuori degli organismi dirigenti legittimi risulterebbe pertanto improprio” L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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