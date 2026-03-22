Tempo di lettura: 2 minuti Lega e Forza Italia trovano l’intesa su un candidato a sindaco espressione della società civile, e così il centrodestra sarà in campo alle comunali. Il candidato è Giovanni Ciaramella, giovane e già affermato imprenditore della città vesuviana. Questa mattina la presentazione, alla presenza tra gli altri del sottosegretario di Forza Italia Tullio Ferrante e della consigliera regionale Susy Panico, insieme al responsabile giovani della Lega Nicholas Esposito. “Una candidatura”, recita una nota, “ nata dalla voglia concreta di partecipare e trasformare la città, riportando entusiasmo, sicurezza e sviluppo dove per troppo tempo si sono visti solo inerzia e trascuratezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Portici, Ciaramella in campo per Lega e Forza Italia. FdI ancora in stallo

Articoli correlati

Voto in Provincia. FdI e Lega a Forza Italia: compattiamociUn appello alla compattezza del centrodestra in vista delle elezioni provinciali del 12 aprile.

Sanità bloccata: stallo tra Lega e FdI paralizza l’Ulss 2Lo stallo nella Conferenza dei sindaci dell'Ulss 2 Marca Trevigiana minaccia il funzionamento della sanità locale.