Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio | La rivoluzione silenziosa dell’Apelle del Granduca

Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti presenta il terzo e ultimo appuntamento con i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio. L'evento, dal titolo La rivoluzione silenziosa dell’"Apelle del Granduca" Jacopo Ligozzi (1547-1627) ritrattista di piante e di animali.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti inaugura i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio, un’occasione di approfondimento dedicata alla mostra dedicata a Pietro Pietra (1885-1956).

A Palazzo d’Accursio è stato esposto uno striscione di sostegno al popolo iraniano, con la scritta “Bologna a sostegno del popolo iraniano”.

