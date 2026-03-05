Educazione finanziaria se ne parla al PalabancaEventi con l’esperto Gabriele Pinosa

Lunedì 9 marzo alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, si tiene un incontro di educazione finanziaria promosso dalla Banca di Piacenza. All’evento partecipa l’esperto Gabriele Pinosa, che discuterà della nuova sfida delle Banche centrali nel proteggere la moneta dalla politica. La riunione si rivolge a chi vuole approfondire temi legati alla gestione finanziaria e alle politiche monetarie.

"La nuova sfida per le Banche centrali: come salvaguardare la moneta dalla politica?": questo il tema dell'incontro di educazione finanziaria che la Banca di Piacenza ha promosso per lunedì 9 marzo, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini. Relatore, un esperto di questioni finanziarie molto apprezzato per la chiarezza delle sue lezioni, Gabriele Pinosa, presidente di Go-Spa Consulting. L'iniziativa non va che a ribadire l'impegno del locale Istituto di credito nella promozione dell'educazione finanziaria.

