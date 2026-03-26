Edenred sotto inchiesta | Antitrust blocca i costi occulti

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine ufficiale contro Edenred, coinvolgendo l'azienda nel settore dei buoni pasto. L'inchiesta riguarda pratiche commerciali considerate scorrette e il sospetto di costi occulti applicati ai clienti. La procedura è attualmente in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli o provvedimenti.

Un’indagine ufficiale è in corso contro Edenred, scatenata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte pratiche commerciali scorrette nel settore dei buoni pasto. L’Autorità ha avviato un’istruttoria dopo aver rilevato che la società avrebbe cercato di aggirare i limiti normativi sulle commissioni, scaricando costi ingiustificati sulla Grande Distribuzione Organizzata (Gdo). Ieri mattina, ispettori dell’Antitrust, supportati dal Nucleo speciale della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nelle sedi aziendali per raccogliere elementi probatori su queste condotte. La questione centrale riguarda una strategia complessa adottata da Edenred per mantenere profitti elevati nonostante le nuove regole che limitano le commissioni applicabili agli esercenti convenzionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edenred sotto inchiesta: Antitrust blocca i costi occulti Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante... L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante”Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei... Aggiornamenti e notizie su Edenred sotto Buoni pasto, il colosso Edenred sotto inchiesta: l’Antitrust indaga su abuso di posizione dominanteColpo al colosso dei buoni pasto: l'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred Italia srl e della controllante Edenred Se per un ... affaritaliani.it Edenred, istruttoria Antitrust sui buoni pasto: nel mirino costi e rimborsi dei ticket restaurant e l’impatto sui consumatoriL’Autorità contesta una riorganizzazione dei sistemi di pagamento dei ticket restaurant e un allungamento dei tempi di rimborso che avrebbero aumentato i costi per la grande distribuzione con effetti ... corriere.it