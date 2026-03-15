A Niscemi, 900 persone rimaste sfollate faticano a trovare una sistemazione stabile. Dopo il rallentamento della frana, circa 600 di loro sono tornate nelle abitazioni, mentre le altre devono ancora cercare una soluzione. La situazione resta complessa e molte famiglie sono in attesa di indicazioni definitive sulle prossime mosse da parte delle autorità.

Il rallentamento della frana ha permesso a circa 600 persone di tornare a casa, le altre devono fare i conti con l’aumento dei prezzi degli affitti Nell’ultima settimana circa 600 abitanti di Niscemi hanno potuto rientrare nelle loro case: la frana che dal 25 febbraio ha fatto collassare una parte del centro storico ha rallentato al punto da convincere la Protezione civile a ridurre il perimetro della zona rossa. Le altre 900 persone sfollate dovranno aspettare ancora, e molte di loro probabilmente non potranno più tornare nelle loro case, troppo a ridosso del fronte. Finora gli sfollati si sono arrangiati, ospitati da parenti o amici, ma trovare una sistemazione stabile non è facile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per i 900 abitanti rimasti sfollati a Niscemi non è facile trovare una casa

Articoli correlati

Frana a Niscemi, "Fondi agli sfollati, fino a 900 euro" | Decine gli immobili inagibiliPer gli sfollati della frana di Niscemi, Caltanissetta, sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per...

Leggi anche: «A Niscemi l'intera collina sta franando»: l'allarme del capo della Protezione Civile. Sfollati, fondi fino a 900 euro a famiglia

Altri aggiornamenti su Per i 900 abitanti rimasti sfollati a...

Argomenti discussi: Niscemi, AVO Sicilia consegna i fondi raccolti per la comunità colpita dalla frana.

Niscemi, Schifani consegna i primi alloggi per sfollatiSono sedici gli alloggi che la Regione Siciliana ha individuato e reso disponibili per ospitare le famiglie di Niscemi sfollate a causa della frana che interessa il centro in provincia di ... adnkronos.com

«Niscemi, impossibile stabilizzare il versante della frana»: la nuova relazione di un gruppo di geologiPassato il maltempo, qual è la situazione a Niscemi giorni dopo? «Le analisi condotte confermano che, a causa delle dimensioni del ... msn.com