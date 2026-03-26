Mercoledì mattina, all’interno di un liceo a Trescore Balneario, una professoressa di 58 anni è stata ferita da un colpo di arma bianca. L’incidente si è verificato poco prima delle otto e si è svolto davanti a studenti e personale scolastico. La docente è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Un tredicenne è stato coinvolto nell’accaduto.

Chiara Mocchi, una professoressa di 58 anni è stata accoltellata mercoledì mattina, poco prima delle 8, all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. A colpirla sarebbe stato uno studente di 13 anni, fermato poco dopo dai carabinieri. La docente, insegnante di francese, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato circa due ore. La donna si trova in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. Il tredicenne è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo, 13enne accoltella una professoressa in diretta Telegram: la donna è grave

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