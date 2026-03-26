Nella mattinata di giovedì, in Romagna, si è registrata l'arrivo di un ciclone che ha portato raffiche di vento intense e temperature in diminuzione. In alcune zone della regione, si sono verificati rami caduti a causa delle raffiche, mentre in alcune aree della città si è assistito a pioggia mista a neve. Anche Cesena ha sperimentato queste condizioni meteorologiche, con il vento che ha intensificato la sensazione di freddo.

Giovedì mattina, anche Cesena si è svegliata sferzata da forti raffiche di vento, si è materializzato il colpo di coda dell'inverno Il ciclone ampiamente annunciato dagli esperti è arrivato in Romagna. Giovedì mattina, anche Cesena si è svegliata sferzata da forti raffiche di vento, si è materializzato il colpo di coda dell'inverno. In città la temperatura è crollata di almeno dieci gradi, e oltre al vento che ‘fischia’ e che ha spazzato via bidoni, rami, cartelli e transenne varie, in mattinata si è anche affacciata, per pochi minuti, un po' di pioggia mista a neve. I Vigili del Fuoco sono impegnati in diversi interventi sparsi sul territorio per mettere in sicurezza alberi pericolanti e cornicioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Ecco l'arrivo del ciclone: rami caduti per le raffiche di vento e temperature a picco. In città pioggia mista a neve

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