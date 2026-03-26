Un uomo ritenuto coinvolto nel caso della scomparsa di una giovane cittadina è deceduto in Libia a seguito di un incidente in moto. Aveva 70 anni e il suo nome era stato associato a questa vicenda, che ha attirato l’attenzione negli ultimi anni. La sua morte è avvenuta nel deserto libico, senza altri dettagli ufficiali disponibili al momento.

Vittorio Baioni è morto in Libia in un incidente motociclistico a 70 anni. Il suo nome era diventato noto dopo essere finito nel mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi. La morte. L’ex militante di estrema destra è morto nel sud del deserto libico. Lo ha annunciato ieri la Rai nel Tg1 delle 20 che ha mostrato le sue poche foto disponibili, tutte in tenuta da motociclista. Racconta al Tg1 Ugo Filosa, organizzatore del tour di motocross in Libia: “ Nel guidare, non ha visto il gradino dietro la duna ed è caduto ma ha fatto un salto di un metro e mezzo”, senza aggiungere altri dettagli. I collegamenti col caso Orlandi. Circa due anni fa, Baioni era stato suo malgrado coinvolto nel caso della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Vittorio Baioni, l’uomo indicato come il carceriere di Emanuela Orlandi: “Ha avuto un incidente nel deserto in Libia”

Articoli correlati

Emanuela Orlandi, morto Vittorio Baioni in un incidente in Libia: era il suo carceriere per la pista di LondraUn nuovo, oscuro tassello si aggiunge all’infinito mosaico di uno dei misteri più fitti della cronaca italiana.

Vittorio Baioni morto in un incidente in Libia, era il carceriere di Emanuela Orlandi per la pista di LondraSecondo la pista inglese era il carceriere che sorvegliava Emanuela Orlandi durante la sua permanenza in un istituto religioso di Londra.

Altri aggiornamenti su Vittorio Baioni

Temi più discussi: Vittorio Baioni morto in un incidente in Libia, era il carceriere di Emanuela Orlandi per la pista di Londra; Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: Perdita di tempo; Emanuela Orlandi, la notizia sconvolgente: lo ha rivelato il fratello!; Emanuela Orlandi morto Vittorio Baioni in un incidente in Libia | era il suo carceriere per la pista di Londra.

Morto Vittorio Baioni, l'ex Nar finito nel caso Emanuela Orlandi. Il mistero della pista di Londra e gli anni dell'estremismo di destraÈ morto Vittorio Baioni, l'ex esponente dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) che negli ultimi mesi era finito al centro delle indagini ... msn.com

Morto Vittorio Baioni: l’ex carceriere di Emanuela Orlandi ha avuto un incidente in LibiaSecondo la pista britannica, Vittorio Baioni sarebbe stato il custode che vigilava su Emanuela Orlandi durante il periodo in cui si trovava rinchiusa in un istituto religioso a Londra. alphabetcity.it

È morto Vittorio Baioni, carceriere di Emanuela Orlandi - facebook.com facebook