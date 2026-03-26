l simbolo del dopo-scudetto: 96 reti e due trofei nel cuore dei bolognesi. Lepore: "Una bandiera senza tempo per generazioni di tifosi" “Una bandiera senza tempo per generazioni di tifosi. Bologna piange Beppe Savoldi, indimenticato bomber dei rossoblu che portò a Bologna due Coppe Italia, per tantissimi anni gli ultimi trofei arrivati a Bologna, prima del successo di Roma dello scorso anno”. Lo scrive il sindaco Matteo Lepore, ricordando la leggenda del calcio, deceduto a Bergamo all'età di 79 anni. A dare l'annuncio sui social, il figlio Gianluca, che ha seguito le orme del padre. Beppe Savoldi ha indossato tre maglie di club (oltre a quella della nazionale italiana): Bologna, Atalanata e Napoli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - E' morto Beppe Savoldi, addio a "mister 2 miliardi"

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Morto Beppe Savoldi, addio a “Mister due miliardi”: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anniMondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi, lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni.

Tutto quello che riguarda Beppe Savoldi

Temi più discussi: Lutto nel mondo del calcio, è morto Beppe Savoldi: aveva 79 anni; Addio a Beppe Savoldi, grande attaccante di Bologna e Napoli; Lutto nel calcio, è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi.

Morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi, era malato da tempoUn bomber di razza, grande attaccante degli anni ’70. Giocò con Bologna e Napoli, venne soprannominato ‘Mister due miliardi’. In nazionale collezionò quattro presenze e un gol ... rainews.it

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È scomparso a 79 anni Beppe Savoldi, storico attaccante soprannominato 'Mister due miliardi' - facebook.com facebook

Ci ha lasciato anche lui, il bomber, Beppe Savoldi, a 79 anni. x.com