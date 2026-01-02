Juve ok di Spalletti alla cessione di David | individuato il nuovo bomber

Da calciomercato.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha dato il suo assenso alla cessione di Jonathan David dalla Juventus. Il centravanti canadese, finora poco incisivo in maglia bianconera, potrebbe trasferirsi altrove. La società sta valutando i possibili sostituti, individuando un nuovo attaccante che possa rafforzare l’organico e migliorare le prestazioni offensive della squadra. La situazione è in fase di definizione, con attenzione alle opportunità di mercato e alle strategie per il reparto avanzato.

Il centravanti canadese non ha ancora dimostrato il suo valore a Torino. Ecco dove può andare e chi può arrivare al suo posto Jonathan David era stato indicato da molti addetti ai lavori come il colpo migliore della scorsa estate in Serie A. Non soltanto perché la Juventus era riuscita a prenderlo a costo zero, ma soprattutto per quanto aveva fatto vedere in Francia e in Champions con la maglia del Lille. E invece il centravanti canadese ha fatto fatica a imporsi in bianconero prima sotto la gestione Tudor e ora con Spalletti. Jonathan David e Spalletti (foto Ansa) – Calciomercato.it Tanto che il tecnico di Certaldo avrebbe dato il suo benestare alla cessione in questa sessione invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juve ok di spalletti alla cessione di david individuato il nuovo bomber

© Calciomercato.it - Juve, ok di Spalletti alla cessione di David: individuato il nuovo bomber

Leggi anche: Bocciato David, addio a gennaio: la Juve ha trovato il nuovo bomber

Leggi anche: Bye bye David, nuovo bomber per Spalletti: arriva gratis

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa; Un regista a gennaio per Spalletti: la Juventus lavora al colpo low-cost dalla Premier League; Juventus, Joao Mario sul mercato: il club chiede almeno 11 milioni di euro; Chiesa-Juve Spalletti spinge per questo acquisto Ecco sotto quali aspetti potrebbe dare una mano!.

juve ok spalletti cessioneRivoluzione Juve, Spalletti ne taglia sei: chi parte e chi arriva, grandi nomi per la Vecchia Signora - La Juventus cambia già a gennaio: 6 giocatori sul piede di uscita e la posizione di David appare in bilico. sport.virgilio.it

juve ok spalletti cessioneJuve, si valuta il ritorno di Chiesa: ok di Spalletti - L’ex bianconero ora al Liverpool piace alla Juventus e a Spalletti, ma economicamente serve una formula giusta: Federico vorrà lasciare la Premier? sport.quotidiano.net

juve ok spalletti cessioneBucchioni: “Juve tra Tonali, Dragusin e Norton Cuffy” - Inter, Milan e Napoli devono recuperare una partita, ha ragione Spalletti, sono loro le favorite, ma la Juve ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.