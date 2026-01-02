Juve ok di Spalletti alla cessione di David | individuato il nuovo bomber

Luciano Spalletti ha dato il suo assenso alla cessione di Jonathan David dalla Juventus. Il centravanti canadese, finora poco incisivo in maglia bianconera, potrebbe trasferirsi altrove. La società sta valutando i possibili sostituti, individuando un nuovo attaccante che possa rafforzare l’organico e migliorare le prestazioni offensive della squadra. La situazione è in fase di definizione, con attenzione alle opportunità di mercato e alle strategie per il reparto avanzato.

Il centravanti canadese non ha ancora dimostrato il suo valore a Torino. Ecco dove può andare e chi può arrivare al suo posto Jonathan David era stato indicato da molti addetti ai lavori come il colpo migliore della scorsa estate in Serie A. Non soltanto perché la Juventus era riuscita a prenderlo a costo zero, ma soprattutto per quanto aveva fatto vedere in Francia e in Champions con la maglia del Lille. E invece il centravanti canadese ha fatto fatica a imporsi in bianconero prima sotto la gestione Tudor e ora con Spalletti. Jonathan David e Spalletti (foto Ansa) – Calciomercato.it Tanto che il tecnico di Certaldo avrebbe dato il suo benestare alla cessione in questa sessione invernale di calciomercato.

