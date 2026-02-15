Dusan Vlahovic lascia la Juventus a causa del suo scarso rendimento, e ora il club sta puntando su un nuovo attaccante per Spalletti. La società ha già scelto il sostituto e si prepara a mettere in atto il trasferimento, lasciando il serbo in disparte. La decisione è stata presa dopo le recenti prestazioni dell’attaccante, che non hanno più soddisfatto le aspettative.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Juve, Chiellini nel post gara: «E’ inaccettabile, facciamo fatica a parlare di calcio. Siamo venuti per dire che è successo oggi è inaccettabile» Inter, Chivu nel post partita: «Cartellino rosso a Kalulu? Tocco leggero, ma non è simulazione! Ma tenga le mani a casa» Pagelle Inter Juve, Cambiaso croce e delizia. Zielinski decide la sfida. I VOTI Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell’intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vlahovic non serve più, nuovo bomber per Spalletti: è un colpo da Juve

Luciano Spalletti ha dato il suo assenso alla cessione di Jonathan David dalla Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.