Tutto sull’Irlanda del Nord l’avversario dell’Italia ai playoff Mondiali

L’Irlanda del Nord si prepara a sfidare l’Italia nei playoff mondiali. La squadra segna pochi gol e ne subisce altrettanti, con un livello tecnico che non si distingue per l’elevatezza. La difesa e l’attacco sono equilibrati, mentre la formazione si affida a un gioco prudente e compatto. Nessun giocatore di spicco internazionale, ma un gruppo che si affida alla solidità collettiva.

Fanno gol con parsimonia, subiscono con parsimonia. Non dispongono di un elevato standard tecnico complessivo, il portiere e la punta centrale militano nella terza categoria britannica, eppure si sono organizzati applicando con rigore l’antico schema del lancio lungo e pedalare: l’Irlanda del Nord calcia in avanti, avanza e attende. Sui duelli aerei, sulle respinte, sui calci da fermo: cerca lì le sue vittorie. Non rappresenta un avversario che spaventa, sia chiaro: nelle eliminatorie ha ottenuto tre successi, due ai danni del Lussemburgo e uno a Belfast ai danni della Slovacchia. Inoltre manca il calciatore migliore, l’ala Conor Bradley del Liverpool, che ha tagliato in due l’Inter in Champions League al San Siro, e il robusto stopper centrale Dan Ballard, titolare in Premier nel Sunderland. 🔗 Leggi su Sportface.it

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