Mondiali 2026 l’Italia ai playoff | 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord

L’Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord, dopo aver perso due occasioni consecutive di andare in Qatar e Russia. La partita si terrà il 26 marzo a Bergamo, in un match decisivo per il futuro del calcio azzurro. La squadra cerca di conquistare un posto tra le migliori del mondo, evitando l’ennesimo fallimento in un decennio. La sfida si preannuncia intensa e ricca di tensione.

L’Italia non è ai Mondiali dal 24 giugno 2014. Dodici anni, due qualificazioni mancate consecutive (Russia 2018, Qatar 2022) e ora un terzo spareggio nell’arco di un decennio che vale la presenza alla fase finale di Canada, Stati Uniti e Messico. Come si è arrivati qui. Il Gruppo I delle qualificazioni europee ha vissuto un unico protagonista: la Norvegia di Erling Haaland, che ha dominato senza interruzioni dall’inizio alla fine. Gli Azzurri hanno chiuso al secondo posto, ma la sconfitta nell’ultima giornata contro i norvegesi ha pesato oltre il risultato: ha certificato l’esonero di Luciano Spalletti e ha definito il percorso verso marzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

