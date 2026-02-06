Sanità inaugurato l’ampliamento del reparto di Oncologia e il Day Hospital dell’ospedale di Colleferro

Questa mattina, all’ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro, è stato inaugurato l’ampliamento del reparto di Oncologia e del Day Hospital. I lavori hanno portato a un rinnovamento totale di 310 metri quadrati, con nuovi spazi più moderni e funzionali. Ora, i pazienti possono contare su un percorso di cura più completo e integrato, che collega meglio l’ospedale con il territorio. La struttura punta a offrire assistenza più efficace e sostenibile, puntando sulla continuità tra cure ospedaliere e servizi territoriali.

Roma, 6 febbraio 2026 – Il nosocomio Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro può contare sul rinnovamento e sul potenziamento del reparto di Oncologia e del day hospital oncologico, attraverso ampi spazi per 310 metri quadrati completamente ammodernati per favorire una presa in carico globale e rafforzare la continuità assistenziale ospedale-territorio, grazie a percorsi di cura appropriati, sostenibili e mirati. A tagliare il nastro, questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il direttore generale della Asl Roma 5, Silvia Cavalli, insieme con gli amministratori regionali e locali del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

